الجيش الليبي يسيطر على مطار طرابلس ويفرض حظراً جوياً

طرابلس ــ وكالات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي سيطرة قواتها على مطار طرابلس الدولي بشكل كامل.

وقالت الشعبة إن تأمين مطار طرابلس كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع متقدمة.

وكان الجيش الليبي، أعلن في وقت سابق المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية، وحظر الجيش تحليق طائرات حربية غرب البلاد كونها “منطقة عمليات عسكرية”.

وهدد الجيش الوطني، بقيادة خليفة حفتر، بضرب أي مطار تقلع منه طائرات حربية غربي البلاد.

كما أعلن الجيش الليبي في وقت سابق، عن وصول تعزيزات إضافية لدعم العملية العسكرية التي أطلقتها قواته، الخميس، باتجاه طرابلس تحت اسم “طوفان الكرامة”.

ودعت “شعبة الإعلام الحربي” التابعة للجيش الليبي سكان العاصمة طرابلس للابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

وفي المقابل، أعلن مكتب إعلام سلاح الجو التابع للكلية الجوية في مصراتة التابع لحكومة الوفاق الليبية، أنه استهدف عدة مواقع تابعة للجيش في مزدة وغريان ومعسكر سوق الخميس مسيحل.

بدوره أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي اللواء محمد المنفور أنه سيجري استهداف أي طائرة حربية معادية، كما سيتم قصف المطار التي أقلعت منه الطائرة، بحسب بيان.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش الليبي تقدمها داخل طرابلس ضمن عملية عسكرية تحت اسم “طوفان الكرامة”

وسيطرت قوات الجيش على عدد من المناطق غربي وجنوبي طرابلس، من بينها الزهراء والساعدية وعين زارة، في وقت تواصل فيه القوات عمليتها العسكرية لتحرير المدينة من الميليشيات.

الى ذلك أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه بشأن النشاط العسكري قرب طرابلس، محذرا من أنه يهدد استقرار البلاد ودعا قوات شرق ليبيا

وقال سفير ألمانيا بالأمم المتحدة كريستوف هويسجن الذي يرأس مجلس الأمن خلال شهر أبريل إن “المجلس دعا قوات الجيش الوطني الليبي إلى وقف كل التحركات العسكرية “.

وأضاف هويسجن الذي كان قرأ بيانا اتفق عليه المجلس بعد جلسة مغلقة استمرت لأكثر من ساعتين تم إطلاعه خلالها على آخر التطورات إن المجلس” دعا أيضا كل القوات إلى إنهاء التصعيد ووقف كل النشاط العسكري. لا يمكن حل هذا الصراع عسكريا”.

وأعربت الدول الأعضاء بمجلس الأمن عن عزمها محاسبة الأطراف المسؤولة عن مواصلة الاقتتال في ليبيا.

واستغرق الاجتماع الذي عقده المجلس بطلب من بريطانيا، أكثر من ساعتين، وتخلله تقديم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الشأن الليبي، غسان سلامة، تقريره من العاصمة طرابلس، عن طريق اتصال بالفيديو.