وصفة للتخسيس وحرق الدهون فى 15 يوم بشكل لا يصدق

نقدم لكِ عبر السطور التالية وصفة للتخسيس فى زمن قياسى وحرق الدهون فى مدة لا تتعدى 15 يوم
تابعى السطور التالية للتعرف عليها
لتحضير الوصفة تحتاجين إلى
كوب من خل التفاح
3 حبات من التين المجفف
إحضرى وعاء يتسع للمكونات
ضعى حبات التين به ثم قومى بنقع التين فى الخل
أتركى المزيج ليلة كاملة منقوع
فى صباح اليوم التالى قومى بتناول التين الذى قمتى بنقعه فى الخل قبل تناول وجبة الإفطار
ضعى حبات تين أخرى بخل التفاح ونقعها ثم تناولها فى اليوم القادم
إستمرى على الوصفة لمدة 15 يوم وستلاحظين حرق الدهون المتراكمة بالجسم سريعاً