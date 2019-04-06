المرأه

وصفة للتخسيس وحرق الدهون فى 15 يوم بشكل لا يصدق

كتبه نيفين عباسaccess_time29 / رجب / 1440 هـ       6 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
نقدم لكِ عبر السطور التالية وصفة للتخسيس فى زمن قياسى وحرق الدهون فى مدة لا تتعدى 15 يوم

تابعى السطور التالية للتعرف عليها

لتحضير الوصفة تحتاجين إلى

كوب من خل التفاح

3 حبات من التين المجفف

إحضرى وعاء يتسع للمكونات

ضعى حبات التين به ثم قومى بنقع التين فى الخل

أتركى المزيج ليلة كاملة منقوع

فى صباح اليوم التالى قومى بتناول التين الذى قمتى بنقعه فى الخل قبل تناول وجبة الإفطار

ضعى حبات تين أخرى بخل التفاح ونقعها ثم تناولها فى اليوم القادم

إستمرى على الوصفة لمدة 15 يوم وستلاحظين حرق الدهون المتراكمة بالجسم سريعاً

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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