وزير الإعلام اليمني: الضغط على إيران سينجح جهود السلام

برلين : واس

طالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، المجتمع الدولي بالضغط على إيران، في حال أراد إنجاح جهود المبعوث الاممي، مارتن غريفيث وتحقيق السلام في اليمن .

وقال الوزير الإرياني خلال لقاءه، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي الالماني والمتحدث بإسم مجموعة الشئون الخارجية للحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) نيلز شميت : لقد باتت الصورة واضحة جداً بان الميليشيا الحوثية لا تمتلك قرارها ، وأن القرار هو بيد ملالي طهران ، وإذا أراد المجتمع الدولي إنجاح جهود المبعوث الاممي وتحقيق السلام في اليمن فإن عليه ممارسة الضغط على طهران .

وأعرب المسؤول اليمني، عن تطلعات الحكومة لمزيد من الدعم السياسي من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية وبما يسهم في الضغط على المتمردين الحوثيين وداعميهم الاقليمين من أجل إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها.

وأكد الإرياني، بحسب ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” أن الميليشيات المدعومة من إيران مصرة على افشال الاتفاق والعودة بالوضع الى مربع البداية في محاولة منها للاستفادة من عامل الوقت لإعادة ترتيب أوراقها العسكرية، مشيرًا إلى استغلال ميليشيات الحوثي الارهابية هدنة الأمم المتحدة في الحديدة لاستقدام المزيد من الحشود العسكرية وحفر الخنادق وزراعة الالغام .