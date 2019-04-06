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وزير الإعلام اليمني: الضغط على إيران سينجح جهود السلام

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time29 / رجب / 1440 هـ       6 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

برلين : واس

طالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، المجتمع الدولي بالضغط على إيران، في حال أراد إنجاح جهود المبعوث الاممي، مارتن غريفيث وتحقيق السلام في اليمن .

وقال الوزير الإرياني خلال لقاءه، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي الالماني والمتحدث بإسم مجموعة الشئون الخارجية للحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) نيلز شميت : لقد باتت الصورة واضحة جداً بان الميليشيا الحوثية لا تمتلك قرارها ، وأن القرار هو بيد ملالي طهران ، وإذا أراد المجتمع الدولي إنجاح جهود المبعوث الاممي وتحقيق السلام في اليمن فإن عليه ممارسة الضغط على طهران .

وأعرب المسؤول اليمني، عن تطلعات الحكومة لمزيد من الدعم السياسي من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية وبما يسهم في الضغط على المتمردين الحوثيين وداعميهم الاقليمين من أجل إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها.

وأكد الإرياني، بحسب ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” أن الميليشيات المدعومة من إيران مصرة على افشال الاتفاق والعودة بالوضع الى مربع البداية في محاولة منها للاستفادة من عامل الوقت لإعادة ترتيب أوراقها العسكرية، مشيرًا إلى استغلال ميليشيات الحوثي الارهابية هدنة الأمم المتحدة في الحديدة لاستقدام المزيد من الحشود العسكرية وحفر الخنادق وزراعة الالغام .

ابراهيم عبد الغفار

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