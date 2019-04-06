المحليات

ملك ماليزيا يزور جناح مركز النخيل والتمور

كتبه صحيفة البلادaccess_time29 / رجب / 1440 هـ       6 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

كوالالمبور- واس

زار جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا ،أمس جناح المركز الوطني للنخيل والتمور ” تمور السعودية “، المشارك ضمن معرض حلال الدولي والمقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة 6 – 3 أبريل 2019.

وتعرف ملك ماليزيا على التمور السعودية عبر تقديم عرض عن أنواع التمور ودرجاتها بالإضافة إلى تقديم نبذه بسيطة عن ” علامة التمور السعودية ” التي تم إطلاقها.

يذكر أن المركز الوطني للنخيل والتمور يولي اهتماماً بالمشاركات الخارجية للتعريف بصادرات المملكة من التمور، وعلامة التمور السعودية والتسويق لها.

صحيفة البلاد

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