ملك ماليزيا يزور جناح مركز النخيل والتمور

كوالالمبور- واس

زار جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا ،أمس جناح المركز الوطني للنخيل والتمور ” تمور السعودية “، المشارك ضمن معرض حلال الدولي والمقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة 6 – 3 أبريل 2019.

وتعرف ملك ماليزيا على التمور السعودية عبر تقديم عرض عن أنواع التمور ودرجاتها بالإضافة إلى تقديم نبذه بسيطة عن ” علامة التمور السعودية ” التي تم إطلاقها.

يذكر أن المركز الوطني للنخيل والتمور يولي اهتماماً بالمشاركات الخارجية للتعريف بصادرات المملكة من التمور، وعلامة التمور السعودية والتسويق لها.