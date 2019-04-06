انطلاق الموسم الثالث من (تابع دوت نت) على قناة اقرأ

جدة – نزار العلي

بدأت قناة اقرأ الفضائية بث برنامج ( تابع دوت نت ) على الهواء مباشرة، وذلك في موسمه الثالث، والذي يعنى بأهم أخبار التكنولوجيا وأهم الإصدارات من تحديثات خاصة بالأجهزة الالكترونية والاجهزة الذكية بجميع أنواعها،

بالإضافة إلى شرح مفصل لكل المزايا الرقمية بطريقة مبسطة، كما يجول في مواقع التواصل الاجتماعي لقنوات اقرأ الفضائية وغيرها من المواقع المهمة والمفيدة .

ويستعرض البرنامج أهم المعارض الرقمية السنوية التي تحدث في العالم، والمصانع، والشركات، وغيرها، ويستضيف البرنامج في كل حلقة شخصية تتحدث عن التكنولوجيا والتطور الرقمي مثل الخبير التقني خالد أبو ابراهيم، والخبير التقني أسامة عصام الدين والمستشار القانوني خالد أبو راشد والعديد من الشخصيات ذات الاهتمام التقني والتواصل الاجتماعي ، كما يعرض البرنامج تقارير عن أهم المخترعين والمبدعين في مجال التكنولوجيا، أو شخص وضع بصمته في العالم الرقمي .

” تابع دوت نت ” تشاهدونه على الهواء مباشرة من الأحد إلى الأربعاء الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يمكن مشاهدة الحلقات كاملة على مواقع قنوات اقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي .