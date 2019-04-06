الاتحاد يحقق انتصاراً مهماً أمام الباطن

البلاد : متابعات

حقق الاتحاد انتصاراً كبيراً على ضيفه الباطن بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

افتتح اللاعب فهد المولد أهداف الاتحاد في الدقيقة 23 لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الاتحاد بهدف وحيد ، وفي شوط المباراة الثاني تمكن الاتحاد من إضافة الهدف الثاني عن طريق لاعبه البرازيلي رومارينهو في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 62 استطاع مروان داكوستا من تسجيل الهدف الثالث للاتحاد ، وجاء هدف الباطن الوحيد في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب اندرس براكا ، وفي الوقت بدل الضائع سجل سيكو سانوغو رابع أهداف الاتحاد.

وبهذه النتيجة وصل الاتحاد إلى النقطة 25 في المركز 13 ، بينما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 22 في المرتبة 14 .