الأهلي يكسب الشباب برباعية

البلاد : متابعات

تكمن فريق الأهلي من التغلب على مضيفه فريق الشباب بنتيجة قوامها أربعة أهداف نظيفة في المواجهة التي جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، على استاد الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

افتتح الأهلي أهدافه في الدقيقة 33 عن طريق مدافعه محمد آل فتيل ، وفي الدقيقة 38 سجل المهاجم ديجانيني تفاريس الهدف الثاني للأهلي ، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون مقابل.

في الشوط الثاني، لم يتأخر الأهلي من إضافة الهدف الثالث عن طريق ديجانيني تفاريس في الدقيقة 53 ، وبعد الهدف الأهلاوي الثالث واصل الأهلي الضغط بحثاً عن الهدف الرابع لينجح البديل سلمان المؤشر من تسجيل رابع أهداف الأهلي في الدقيقة 63 .

ورفع الأهلي رصيده النقطي إلى 46 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد الشباب على 47 نقطة في المركز الثالث.