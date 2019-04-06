أمير الشرقية يرعى غداً منتدى الخفجي للاستثمار 2019

الدمام : واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غداً ، منتدى الخفجي للاستثمار 2019 ، الذي تنظمه غرفة الشرقية بشراكة إستراتيجية مع شركة ارامكو لأعمال الخليج وأمانة المنطقة الشرقية.

وثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الحكيم الخالدي رعاية سمو أمير المنطقة، مؤكدا أنها تمثل الداعم الكبير لاستمرار أنشطة وفعاليات الغرفة بالمستوى المميز الذي ينعكس على أدائها في تنظيم الإحداث الاقتصادية والمجتمعية.

وأكد أهمية الدور الرائد الذي تقدمه شركة أرامكو لأعمال الخليج بالخفجي للقطاع الخاص وللمجتمع بالخفجي ودعمها لكل ما فيه نمو وتطور للخفجي، مشيرا إلى مشاركة أمانة المنطقة الايجابية لكل الفعاليات الاجتماعية لأهالي المحافظة، ودورها التنموي والفعال لمجتمع الخفجي.

وبين الخالدي أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور محافظة الخفجي في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات لمحافظة الخفجي لتعظيم أوجه الاستفادة من المزايا التنافسية للمحافظة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن الملتقى يسعى إلى توطيد مفهوم المنطقة الشرقية كعاصمة الصناعة الخليجية، وجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية الضخمة لمحافظة الخفجي، كما يعمل على توعية القطاع الخاص بأهم مجالات الاستثمار في الخفجي وتمكينه من الاستفادة المثلى من الفرص والمزايا النسبية لهذه المحافظة بالإضافة الى استضافة المسؤولين والمختصين لبحث سبل وآليات تذليل التحديات التي تواجه الاستثمار.