وصول أكثر من 5 ملايين معتمر وإصدار 5.5 ملايين تأشيرة عمرة

البلاد : واس

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي إصدار 5,502,111 تأشيرة منذ فتح باب العمرة مطلع هذا العام وحتى يوم أمس 28 رجب 1440 هـ .

وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5,052,735 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 501,371 معتمرًا، منهم 351,770 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 149,601 معتمر في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 4,551,364 معتمرًا بعد أن أدّوا مناسك العمرة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي الذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، إضافة إلى أعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,436 موظفا، منهم 8,659 من الذكور، و1,777 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 4,508,472 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 487,241 معتمرًا، وسجل وصول 57,022 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,174,947، تليها إندونيسيا 789,486، بعدها الهند 491,195، ثم مصر 302,398، واليمن خامسا 240,679 معتمرًا.

وتأتي بعدها كل من: تركيا 240,461 معتمراً ، و ماليزيا 237,988، فالجزائر 217,546، فالعراق 171,485، وأخيراً الأردن بواقع 140,862 معتمراً.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.