بدر بن سلطان يزور المدينة الذكية للصناعات الخفيفة

جدة – واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات “صناعية عسفان”، الواقعة على مساحة 5 ملايين م2 شمال محافظة جدة.

وتخلل زيارة الأمير بدر بن سلطان، الوقوف على المرحلة الأولى من المشروع والتي تم إنجاز كامل مرافقها المتضمنة 1200 ورشة يضاف إليها محال لقطع الغيار وأخرى للخدمات، وقد بلغت نسبة تشغيلها 80 %.

واستمع سموه إلى شرح عن المشروع قدمه رئيس مجلس ادارة شركة السابقون الدولية القابضة المنفذة عبدالله السهلي، عن مرافق المرحلة الأول وهي؛ ورش إصلاح ومعارض للسيارات وقطع الغيار، إضافة لمستودعات وورش للديكور، ومركز خدمات متكاملة، ومعارض سيارات والعديد من الأنشطة المهنية ، كما اطلع على ما وصل إليه العمل في المرحلة الثانية من المشروع إذ جرى الانتهاء من أعمال الطرق ، فيما ستحوي 1500 ورشة متعددة الأغراض، وسيتم البدء قريباً في تنفيذ البنى التحتية وبناء الورش، كما سيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام إلكتروني يشمل شاشات تحكم ونظام مراقبة وأمن وسلامة بهدف تطوير الخدمات.

وستشهد صناعية عسفان خلال الــ 18 شهراً المقبلة تنفيذ محطة للفحص الدوري على مساحة 15 ألف م2 ، وتضم خمسة مسارات وستكون بديلة عن المحطة التي تمّ إغلاقها في حي النزهة مؤخراً.

من جهة ثانية دشّن الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مركز البيانات الضخمة التابع للإمارة الذي نفذته بالتعاون مع جامعة جدة، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، بهدف دعم خطوات اتخاذ القرارات التنموية والتطويرية بالمنطقة ، واستمع سموه إلى شرح عن المركز ومهامه الرامية لاستقطاب الأفكار الإبداعية التي تخدم المنطقة في الجوانب التنموية كافة، إلى جانب رفع كفاءة الأداء ودعم عمليات التنمية المستدامة بالمنطقة.