“المالية” تشارك في اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

البلاد : واس

تشارك وزارة المالية ضمن وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي الـ 44 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي يعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية يومي الجمعة والسبت 29 – 30 رجب 1440هـ الموافق 5 – 6 أبريل 2019م.

ويضم الوفد معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، وعدد من المستشارين والمتخصصين في الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون المالية الدولية، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي.

كما سيشارك في اجتماعات هذا العام التي تُعقد تحت شعار ” التحول في عالم سريع التغيير.. الطريق لأهداف التنمية المستدامة ” وفود رسمية من المتخصصين بالدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين وممثلي عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وسيناقش الاجتماع تقرير البنك عن نشاطاته خلال عام 2018م، وكذلك التقرير السنوي للمؤسسات التابعة له، وسيصدر بشأنها القرارات اللازمة .

وستُعقد على هامش الاجتماع عدة لقاءات، إلى جانب حلقة نقاش تجيب عن السؤال: (كيف نحمي دولنا في عالم سريع التغير؟) .

يٌذكر أن مجلس المحافظين أعلى سلطة في البنك الإسلامي للتنمية، وكل دولة عضو في البنك يمثلها في المجلس محافظ ومحافظ مناوب؛ ويكون أحدهما أو كلاهما في معظم الحالات بمرتبة وزير، ويجتمع المجلس مرة في السنة للنظر في البيانات المالية للسنة المالية المنصرمة واعتمادها، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ووضع السياسات المستقبلية للبنك.

ويمثل المملكة كمحافظ معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والمحافظ المناوب له هو معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.

وتعقد الاجتماعات السنوية كل عام في دولة من الدول الأعضاء ويليها في العام الثالث عقد الاجتماع في مقر البنك الرئيسي بجدة، وقد عُقدت العام الماضي في تونس، وتنظم هذا العام بالمغرب، وستقام العام المقبل 2020م في المقر الرئيس بجدة.