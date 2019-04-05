الأمريكي ديفيد مالباس رئيساً للبنك الدولي

البلاد : وكالات

أعلن البنك الدولي، الجمعة، أن مجلسه التنفيذي وافق بالإجماع على ديفيد مالباس،أكبر دبلوماسي بوزارة الخزانة الأميركية، رئيسا جديدا للبنك، ليواصل تقليدا مضى عليه 73 عاما في أن يرأس أميركي تلك المؤسسة المالية الدولية.

وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب. ويشغل حاليا منصب وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية وقدم المشورة لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات 2016.

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن مالباس سيبدأ مهام منصبه الجديد الأسبوع القادم أثناء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.