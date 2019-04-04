3 مشاريع من المملكة ولبنان ومصر تفوز بجوائز مسابقة الابتكارات الخضراء بالأمم المتحدة

الأمم المتحدة : واس

فازت ثلاثة مشاريع لشباب وفتيات من المملكة العربية السعودية ولبنان ومصر، بجوائز مسابقة الابتكارات الخضراء التي أطلقها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا، ومكتب اليونيدو للاستثمار وتعزيز التكنولوجيا في البحرين في ديسمبر 2018.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الجهات المنظمة، فقد استهدفت المسابقة طلاب الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهدفت إلى تحفيز وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات لإحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتهم من خلال معالجة القضايا والتحديات البيئية عن طريق الابتكار الاجتماعي والتقني، والمساهمة في تحقيق أهدافهم الاقتصادية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد البيان باستقبال 129 مشاركة من إحدى عشرة دولة عربية، تأهلت منها 107 مشاركات في المسابقة، مشيراً إلى تشكيل لجنة مؤلفة من خبراء من الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو في البحرين، حيث قامت اللجنة بتقييم مدى الابتكار في كل مشروع والنظر في خطة العمل المقدمة وبناء على ذلك اختاروا ثلاثة فائزين.

وحصد فريق (Mushtic) المكون من ثلاثة طلاب جامعيين من لبنان، المركز الأول، الذي تبلغ جائزته 10 آلاف دولار، عن مشروعهم في تصنيع مواد طبيعية تستخدم بدلاً من المواد البلاستيكية التي تصنع من مشتقات النفط صعبة التحلل، مثل الستايروفوم، فيما منحت جائزة المركز الثاني التي بلغت 7 آلاف دولار لفريق (Backbenchers) من مصر، حيث طور الفريق طريقة تستخدم نفايات البلاستيك والخشب لتطوير مركب ذي خصائص متميزة تتيح استخدامه في صناعات متنوعة.

ونال فريق (Underwater) من المملكة العربية السعودية، جائزة المركز الثالث البالغة 3 آلاف دولار عن مشروعه الذي يستخدم نظام تخزين تحت الماء لطاقة الهواء المضغوط الزائدة.