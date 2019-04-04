بناء 3130 وحدة سكنية في 3 مناطق

الرياض- البلاد

وقع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان اتفاقية لتنفيذ 5 مشروعات سكنية في عدد من المدن والمحافظات لمستفيدي البرنامج المسجلين في قوائم الوزارة، حيث جرت مراسم التوقيع امس بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ، وتشمل بناء 3130 وحدة سكنية في المواقع الخمسة تتوزع في مشروعين بمنطقة الرياض بـ 250 وحدة سكنية في محافظة الدوادمي، و200 وحدة سكنية في المجمعة، وفي منطقة حائل 1000 وحدة سكنية، وفي منطقة القصيم 1345 وحدة سكنية في بريدة، و335 في عنيزة.

تغطي الاتفاقية الاحتياج في كلٍ من الدوادمي، المجمعة، بريدة، عنيزة، وحائل، ليرتفع حجم مشروعات البناء في الإسكان التنموي إلى 17 مدينة ومحافظة، تضاف إلى ما تم الإعلان عنه من اتفاقية البناء السابقة والموزعة على الزلفي، ثادق، شقراء، رماح، الخرج، الدوادمي، رنية، خليص، رابغ، ينبع، الحناكية والنبهانية.

وأكّد المشرف العام على برنامج الإسكان التنموي المهندس مازن بن محمد الداوود حرص البرنامج على توفير المزيد من الوحدات السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، مشدداً على استمرار برنامج الإسكان التنموي في ضخ المزيد من الوحدات السكنية للمستفيدين، مع مواصلة عمليات التسليم التي تتم بشكل دوري من خلال التكامل مع القطاع غير الربحي ممثلاً في الجمعيات الخيرية.

ويأتي بناء الوحدات السكنية كأحد خيارات الإسكان التنموي الهادفة لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتلاءم مع احتياج كل أسرة وطبيعة المواقع التي تسكنها، ويتم ذلك من خلال عقد اتفاقيات مع شركات مقاولات كبرى، وكذلك من خلال تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من المقاولين بمشاركة الإسكان التنموي لبناء وحدات سكنية وفق الفرص المطروحة عبر منصة “بناء”.