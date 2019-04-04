المحليات

بالصور.. جولات تفتيشية على فروع شركات الاتصالات

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time27 / رجب / 1440 هـ       4 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جولات تفتيشية على فروع شركات الاتصالات في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بتوجيه الهيئة بمضاعفة الإفصاح عن تفاصيل الباقات، وتطبيق آليات مثل عرض البطاقات التعريفية بمزايا وخصائص واستثناءات الباقات على الشاشات الإلكترونية بالفروع، واطلاع العملاء عليها قبل الاشتراك في الباقات.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وجّهت في مارس الماضي شركات الاتصالات في المملكة بمضاعفة آليات الإفصاح عن تفاصيل الخصائص والمزايا الرئيسية المتعلقة بالباقات والعروض التي تطرحها الشركات للمستخدمين، بما يضمن التعريف بها وفق عددٍ من الشروط والمحددات.

navigate_before
navigate_next

 

ابراهيم عبد الغفار

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *