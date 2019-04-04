القبض مجدداً على كارلوس غصن

البلاد : وكالات

أمر ممثلو إدعاء في طوكيو بإلقاء القبض مجددا على الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات كارلوس غصن على خلفية شبهات جديدة تتعلق بخيانة الثقة.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلاً عن هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كي).

وهذه هي المرة الرابعة التي يتم القبض فيها على غصن، حسب المصدر نفسه.

وكانت عناصر من الضابطة العدلية في طوكيو دهمت صباح الخميس منزل كارلوس غصن في العاصمة اليابانية لتوقيفه مجدّداً بناء على تهم جديدة تتعلق بارتكابات ماليّة.

وقالت شبكة التلفزيون العمومية “أن أتش كي” ووسائل إعلام محليّة أخرى إنّ المحقّقين دخلوا مقر الإقامة المؤقّت للرئيس السابق لمجموعة نيسان في وسط طوكيو فجر الخميس بقصد اعتقاله.

وأتى هذا التطوّر غداة إعلان غصن في تغريدة على تويتر عزمه على عقد مؤتمر صحافي في 11 ابريل الجاري.