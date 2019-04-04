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الجيش الوطني الليبي يسيطر على مدينة غريان

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time27 / رجب / 1440 هـ       4 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

طرابلس : واس

قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، اليوم، إن قوات الجيش الوطني قد وصلت لمدينة غريان جنوب غرب العاصمة طرابلس ، وسط استقبال أهالي المدينة.

وأكد المسماري في تصريح صحفي أن طلائع القوات المسلحة الليبية وصلت لمدينة غريان قبل قليل في إطار تنفيذ مهامها.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية والقائد الأعلى للقوات المسلحة فايز السراج، في وقت سابق، حالة النفير العام لجميع القوات العسكرية والشرطة في المنطقة الغربية للتصدي لأي تهديدات، منددا بـالتصريحات التي تتحدث عن تطهير المنطقة الغربية وتحرير طرابلس من قبل الجيش الوطني الليبي شرق البلاد.

ابراهيم عبد الغفار

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