الدولية

إعفاء البريطانيين من الحصول على تأشيرة أوروبية بعد البركسيت

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time27 / رجب / 1440 هـ       4 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

بروكسل : وكالات

قال البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم إن مواطني المملكة المتحدة سيتمكنون من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة لفترات قصيرة بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي ، شريطة أن يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بنفس الشروط عند السفر إلى المملكة المتحدة.

وبأغلبية 502 صوتًا مقابل 81 و 29 صوتًا ممتنعًا ، أيدت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي مشروع قانون يعفي مواطني المملكة المتحدة من متطلبات التأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي للقيام بزيارات قصيرة بعد مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.

وسيتم تطبيق التشريع من اليوم التالي لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وبعد موافقة الجلسة العامة سوف يعتمد مجلس الوزراء الأوروبي مشروع القانون بشكل رسمي ،ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قبل 12 أبريل ، للتحضير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في هذا التاريخ.

ابراهيم عبد الغفار

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