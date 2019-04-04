أمانة الشرقية تطرح 420 فرصة استثمارية خلال العام الجاري

‎ الدمام : واس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن طرح ودراسة عدد من المشاريع الترفيهية، ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية المطروحة أو المزمع طرحها خلال العام الميلادي الجاري والبالغة ٤٢٠ فرصة استثمارية في مختلف المجالات ومختلف مدن ومحافظات المنطقة. وذلك خلال مشاركتها في ملتقى «بيبان الشرقية»، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مساء أمس.

وأعلنت الأمانة، في جناحها الخاص بالملتقى عن فرصها ومشاريعها الاستثمارية، التي تضمنت عددًا من المشاريع أبرزها المشاريع الترفيهية والتي تهدف لتنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج (جودة الحياة 2020) أحد برامج رؤية المملكة 2030، مستعرضة هذه الفرص الاستثمارية التي تم طرحها دعمًا لرواد الأعمال والتنمية للمنطقة الشرقية، من بينها مشروع تطوير جزيرة المرجان كمشروع مقترح على مساحة تتجاوز ٥٧٣٧٨,٠٩٦١ متر مربع وذلك بأنشطة ترفيهية ومراسي سفن، إضافة إلى شاليهات ومنتجعات سياحية.

كما شملت مشروع تطوير كورنيش الخبر بمدينة ترفيهية ومرسى سفن بمساحة ٦٠٩٦٠ متر مربع

ومشروع المدينة الترفيهية وحلبة السيارات على شاطئ العزيزية بمحافظة الخبر بمساحة تتجاوز مليوني متر مربع

إضافة إلى مشروع ساحات عربات الطعام في ٣ مواقع بحرية ومشروع بحيرة سيهات بمساحة 10 آلاف متر مربع

ومشروع تطوير الواجهة البحرية الرئيسية في كورنيش محافظة القطيف، بمساحة تتجاوز ٥٠ ألف متر

ومشروع تطوير الحدائق القادمة وطرح جزء منها للاستثمار.