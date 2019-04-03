وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يضم 7 وزراء يبدأ زيارة رسمية للعراق

البلاد : متابعات

بدأ وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يضم (7) وزراء، والعشرات من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية والشركات الخاصة , اليوم زيارة رسمية لجمهورية العراق الشقيقة تستمر يومين.

وكان في استقبال الوفد بمطار بغداد الدولي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين العراقيين.

ويضم الوفد الذي يرأسه معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر السبهان.

كما يضم الوفد الذي يعد أكبر وأبرز وفد سعودي يزور العراق منذ سنوات، ممثلين عن عدد من الوزارات والمصالح العامة وكبريات الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في العراق في مختلف القطاعات، فضلاً عن رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والثقافية .

وتعقد خلال الزيارة اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي التي يرأس جانب المملكة فيها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فيما يرأس الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان.

ويتركز جدول أعمال الدورة الثانية حول تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين والارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات كافة، وتنسيق الجهود المشتركة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وتنمية الشراكة الإستراتيجية بينهما، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية.

وسيوقع الجانبان على هامش الاجتماعات العديد من مذكرات التفاهم التي تؤطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات .

ومن المنتظر أن يلتقي الوفد السعودي خلال الزيارة بفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق، ودولة رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ومعالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

مما يذكر أن الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي العراقي كان قد عقد في الرياض في أكتوبر عام 2017 برعاية ومباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.