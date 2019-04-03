إصدار ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية للاتصالات المتكاملة

البلاد : متابعات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن إصدار ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية لشركة الاتصالات المتكاملة المحدودة (ITC) لينتج عن ذلك تعديل ترخيص تقديم خدمات المعطيات (DSP) الصادر للشركة بتاريخ 5 / 2 / 1426هـ الموافق 15 / 3 / 2005م إلى ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية.

وأوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أن إصدار ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية لشركة الاتصالات المتكاملة المحدودة (ITC) يسهم في تمكين الشركة نحو تقديم خدمات الاتصالات الثابتة في جميع أنحاء المملكة، ومشاركتها في مبادرة نشر النطاق العريض في المملكة، وزيادة نشر خدمات الاتصالات الثابتة تحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأكد معاليه أن الترخيص يهدف إلى تحسين البنية التحتية، وزيادة نشر خدمات النطاق العريض، ورفع كفاءة القطاع، وزيادة التنافسية في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة (الصوتية والمعطيات)، وتعدد الخيارات للمستخدمين، بالإضافة إلى الارتقاء بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأفاد الدكتور الرويس أن هذا الترخيص يعد الأول منذ صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل المادة الرابعة والخامسة من نظام الاتصالات، التي منحت الهيئة صلاحية إصدار تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء يعد داعمًا لتسهيل وجذب الاستثمارات الجديدة نحو توفير تقديم خدمات الاتصالات الثابتة لجميع مناطق المملكة وتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكات وتطوير الأدوات والأطر التنظيمية والفنية بشكل أكبر.