متحف مكة ينعش ذاكرة الأجيال

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

أكد المشرف العــام على متحف جامعة أم القرى التراثـــي بمكة المكرمة الدكتور فهد بن عتيق المالكي، أن الجامعة تضم أكبر متحف تراثــي، يحتوي على تاريخ وحضارة مدينة مكة المكرمة منذ آلاف السنين، موضحاً أن المتحف يضم أكثر من ثلاثة آلاف عملة نقدية نادرة، ترجع إلى العصور الأموية والعباسية والعثمانية، بالإضافة إلى العملات السعودية النادرة، التى تم إصدارها منذ الملك المؤسس، رحمه الله.

وكشف المالكى لـ”الـــبلاد” عن أن المتحف ينظم حاليا مهرجاناً تراثياً بعنــوان “مهرجان مكة بين التراث والأصالة”، يهدف إلى خدمة المجتمع المكــي وزوار البيت العتيق وتمكين الأسر المنتجة من عرض منتجاتها ، وفيما يلي نص الحوار:

في البداية، تحدث الدكتور المالكي عن تاريخ تأسيس المتحف وأبرز محتوياته قائلا :” تم تأسيسه في عام 1420هـ، أي أن عمره يزيد عن عقدين كاملين، ويضم المتحف مقتنيات أثرية، منها أكثر من 3 آلاف عملة نقدية نادرة ترجع لعصور الدولة الأموية والعباسية والعثمانية، بالإضافة إلى العملات النقدية منـذ بداية عهد الدولة السعودية وحتى الآن.

كما يضم المتحف صوراً نادرة للمشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة) والتطورات المستمرة التي جرت بها منـذ بداية العهد السعــودي الزاهر، إضافة إلى صور تاريخية لمكة المكرمة والمسجد الحرام، منذ عهـد الملك عبد العزيز، رحمه الله، حتى الآن.

ولفت “المالكى” إلى أن بالمتحف صورا نادرة أخرى للتمدد العمراني الذي شهدته العاصمة المقدسة ، كما يشتمل على عدة أقســام وهي: (الفنـون التشكيلية -الحيوانات المحنطة – الأحجار الكريمة – الشواهد الأثرية – قاعة للعرض المرئي ) بالإضافة إلى مقتنيات أثرية كانت تُنتج وتستعمل من قبل أهالي مكة المكرمة قديماً؛ مثل الأواني الفخارية والجلـود وغيرها، وهي منتجات صنعت بالأيدى.

البيت المكاوي

ويتابع الدكتور المالكى حديثه عن المتحف بالقول: يضم مجسماً للبيت المكاوي القديم قبل أكثر من ( 150 ) عاماً، بجميع محتويــاته ومقتنياته فعندما يدخل الزائر لهذا المنـزل يستشعر وكأنه حل ضيفاً على منزل بمكة منذ قرن ونصف القرن؛ لكونه يعيش أجواء البيت المكاوى القديم بكافة صورة وملامحه، كما يضم المتحف مجسماً للمقهى الشعبي المكاوي حيث كانت المقاهي تنتشر في جميـع أحياء مكة المكرمة وتقدم الشاي والقهوة والمأكولات الشعبية والمرطبات المبردة بالثلج؛ لذلك فهو ينعش الذاكرة التاريخية للأجيال.

الملابس المكية

وعن الملابس المكية قال د. المالكى: إن هناك جناحـاً في المتحف يضم الملابس والأزياء المكية القديمة المتنوعة؛ لكون العاصمة المقدسة، كما هو معلوم ، ملتقى لجميع الثقافــات التي أثرت وتأثرت بها حتى في ملابس أهلها وطعامهم وشرابهم . ويضم المتحف مجسماً لمركز العمدة؛ حيث إن في كل حارة كان يوجد مركز لعمدة الحارة عبارة عن جلسـات على كراس دائرية الشكل، يجلس على أحدها العمدة لإنهاء الخلافات الاجتماعية وفض المنازعات بين أهالى الحارة ، باعتبار أنه من العيب أن يلجأ المتخاصمون لأقسام الشرطة؛ إذ لابد أولاً عرض المشكلة على عمدة الحي وإحضار الطرفين لحلها ودياً وبسرية تامة.

الأسواق القديمة

يضم المتحف نماذج لأسواق مكة المكرمة القديمة مثل السوق الصغير والقشاسية والغزة والمدعى، وما يحتويه السوق من حوانيت وبسطات لبيع الخضروات ومحلات لبيع اللحوم والأسماك ومطاعم شعبية ومحلات الحياكة والعطارين والحدادين والمزينين والقطانين وبائع الفول والخباز والسمكري والصباغ، وهي المهن التي عرفت بها مكة المكرمة قديماً ويعمل بها الأهالي حتى أنهم اصحبوا يلقبون بأسماء مهنتهم، فهذا الصباغ لأنه يعمل في مهنة صباغة الأقمشة، والحداد يعمل في مهنة الحدادة والقطان ويعمل في مهنة القطانة إلى غير ذلك من المهن التي لقب أصحابها بها فيما بعد .

مهرجـان مكة المكرمة

وحول الهدف من تنظيم مهرجان “مكة المكرمة بين التراث والأصالة” أمام المتحف ، أكد الدكتور المالكى على أنه بناء على توجيه واهتمام معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، تم تنظيم هذا المهرجان ذي الصلة بهذا المتحف الأثري التابع للجامعة، ويهدف المهرجان إلى دعم ومؤازرة الأسر المنتجة عبر إنشاء محلات لهم في المهرجان يقومون من خلالها بعرض منتجاتهم التي يصنعونها في منازلهم أمام زوار المهرجان لشرائها للاستفادة من دخلها المادي للإنفاق على أسرهم وذويهم وحياتهم الخاصة؛

حيث تضم ساحة المهرجان أكثر من ( 77 ) بازاراً لهذه الأسر المنتجة لعرض منتجاتها على رواد المهرجان، كما يتضمن المهرجان مسرحا للأطفال وألعابا مختلفة خاصة بهم وحديقة حيوانات، ومقاهي لبيع الشاي والقهوة، أي أن زوار المهرجـان وأطفالهم وعوائلهم يقضون ساعــات ممتعة وهم يتجولون داخل أروقة المهرجان .

وأضاف: إن المهرجان بدأ نشاطه في غرة شهر رجب الجارى ، وسيستمر لمدة شهر كامل ثم يتوقف لظرف الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات بالجامعة ثم يعود في مرحلته الثانية خلال شـهر رمضـان المبارك، ولكن بحلته الجديدة تتناسب مع خصوصية وقدسية الشهر الكريم؛ حيث يتضمن الخيمة الرمضانية التي تحاكي محتوياتها الطابع الرمضاني مثـل العادات الرمضانية ومراكز عمد الأحياء الرمضانية وجميــع ما هو ذو طابع رمضانى، أما المرحلة الثالثة للمهرجان فسوف تبدأ في العاشر من شهر شوال القادم وستستمر حتى نهاية الشهر.

ويشهد المهرجان إقبالا كبيراً ، حيث يستقبل زواره من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، علماً بأن هذا المهرجـان ليس خاصاً بأهالي مكة فإدارة المهرجان قامت بمخاطبة الجهات المسؤولة عن استقبال المعتمرين والزوار كالفنادق وشركات ومؤسسات العمرة وهيئة السياحة والتراث الوطني لتنظيم زيارات للمعتمرين لهذا المهرجان التراثي الوطني المكاوي.

الموقع مناسب

وعما إذا كانت إقامة المهرجان داخل مبنى جامعة أم القرى قد يقلل من زيارة العائلات للمهرجان؛ باعتباره يقام داخل مبنى حكومي ، أكد الدكتور المالكي أنه سبق وتم التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الجانب، وأعلنا عبر وسائل الإعلام عن موقع المهرجــان والسماح بزيارته، كما أن رؤية المملكة 2030 تحث على حضور الجمهور لمثل هذه المهرجـانات والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وإيجاد شراكة مجتمعية؛ لإقامة مثل هذه المهرجانات، ولذلك عقدنا اتفاقا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تنظيم المهرجـانات لإدارة هذا المهرجان وتنظيمه وإدارته تحت إشرافنا ومتابعتنا.