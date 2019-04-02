صرف عطاء “سند محمد بن سلمان” لأكثر من 4200 مستفيد من حديثي الزواج

البلاد : واس

أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان” أمس, بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة “سند الزواج”، التي تعدُّ إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لمساندة حديثي الزواج.

ويأتي ذلك الإجراء بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.

وتعدُّ مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان”، التي تهدف إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

ويقوم البرنامج بالتواصل المستمر مع المتقدمين وإشعارهم بآلية التقديم على المبادرات والإجابة على الإستفسارات وتوضيح سبل الحصول على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، علمًا أن باب التسجيل لا يزال مفتوحًا عبر رابط التقديم: ‏https://snad.org.sa/marriage

الجدير بالذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان”، يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

ويهدف البرنامج الذي يمثل الغاية الشخصية لسموه، إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

ويرتكز البرنامج على العديد من المبادرات المجتمعية وغير الربحية بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة، التي سبق وأطلقها وتبناها سموه سابقًا، مثل دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها.