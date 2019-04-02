الثقافية

سياحة جدة تُرخّص لأول متحف متخصص في الصحافة بالمملكة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time25 / رجب / 1440 هـ       2 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

أصدر فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة ، ترخيصاً لمتحف “صفحات من التاريخ”، كواحد من أهم المتاحف المتخصصه في تاريخ الصحافة بالمملكة ، الذي يتضمن مجموعة ضخمة من الكنوز الثقافية عبارة عن مئات الألوف من النسخ من الصحف والمجلات والكتب القديمة ، إضافة إلى التحف العتيقة المصنوعة وغيرها من الانتيكات.

وسلّم المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، بمنطقة مكة المكرمة ، محمد بن عبدالله العمري ، بحضور مدير التراث العمراني بجدة ، المهندس نبيل الصايغ ، ومدير آثار جدة محمد السبيعي اليوم ، صاحب المتحف جابر الغامدي ، ترخيص (متحف تراثي نوعي) ضمن جهود الهيئة لدعم المتاحف الخاصة في محافظة جدة وتطويرها حتى تؤدي دورها في تعزيز قطاع السياحة والترفيه في المنطقة.

وعدّ العمري المتحف إضافة مهمة لقطاع المتاحف المرخصة في منطقة مكة المكرمة نظراً لما يحتويه من مطبوعات نادرة تساهم في تعريف المجتمع بتاريخ وإرث الصحافة المحلية ، مؤكداً أن الهيئة ترى أنها ثروة وطنية ولا بد من المحافظة عليها من خلال حفظها في مثل هذا المتحف الذي يحتضن بداخلة وثائق صحفية هامة للمملكة.

من جانبه قدّم الغامدي شكره لإدارة المتاحف بالهيئة وفرع السياحة في جدة لدعمهم ومساندتهم حتى الحصول على ترخيص رسمي للمتحف ، مقدراً جهود الجميع وإسهاماتهم في تذليل الإجراءات كافة والمتابعة حتى استيفاء جميع المتطلبات.

ابراهيم عبد الغفار

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