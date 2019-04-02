الدولية

الولايات المتحدة تعلق تسليم مقاتلات “F-35” إلى تركيا

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time25 / رجب / 1440 هـ       2 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أنها ستعلّق تسليم تركيا كل شحنات المعدات المتعلقة بمقاتلات إف-35 الأميركية، لثني أنقرة عن الحصول على المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400.

وقال متحدث باسم البنتاغون “بانتظار قرار صريح من تركيا بالامتناع عن تسلّم نظام إس-400، تم تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية لطائرات إف-35 في تركيا”. وأضاف “حوارنا مستمر مع تركيا في شأن هذه المسألة المهمة”.

وتابع المتحدث: “الولايات المتحدة تواصل تحذير تركيا من العواقب السلبية لاستحواذها المعلن لمنظومة إس-400. هذا يعرّض للخطر استمرار مشاركة تركيا في برنامج إف-35”.

وقال: “نحن نأسف بشدة للوضع الحالي الذي تُواجهه شراكتنا المتعلقة بطائرات إف-35، لكنّ (وزارة الدفاع) تتخذ تدابير احترازية لحماية الاستثمارات المشتركة في التكنولوجيا الحساسة”.

وقالت تركيا الجمعة إن الضغوط الأميركية الهادفة إلى تراجعها عن الحصول على منظومة اس-400 الدفاعية الروسية، “مخالفة للقانون الدولي”، مضيفة أنّها ستحترم الاتفاق الموقع مع موسكو بهذا الشأن.

ابراهيم عبد الغفار

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