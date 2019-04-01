مليشيا الحوثى تسحب النفط الخام من أنبوب استراتيجي بالحديدة

مأرب : واس

أكدت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج للنفط في اليمن، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اقتحمت محطة تخفيض ضخ النفط الخام التابعة للشركة بمحافظة ريمة اليمنية، وسحب النفط الخام منها ومن الأنبوب الرئيسي للتصدير من حقول الإنتاج بمحافظة مأرب إلى رأس عيسى في محافظة الحديدة.

ودانت الشركة في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، هذا الاعتداء على المحطة وخط الأنبوب الرئيسي لنهب النفط الخام الموجود في الأنبوب والإضرار بممتلكات الشركة ومقدرات الشعب اليمني من أجل تمويل حروبها الإجرامية والاستمرار في تدمير اليمن.

وحذّرت الشركة من خطورة إفراع النفط الخام من الأنبوب الاستراتيجي والذي سيعرضه للصدى والتآكل وبالتالي تدمير الأنبوب الذي يعد أول خط استراتيجي لضخ النفط في اليمن وتم إنشائه في نهاية ثمانينيات القرن الماضي بملايين الدولارات، فضلاً عن ما ستتسبب به هذه الخطوة من تبعات بيئية كارثية على الأرض والإنسان.

يشار إلى أن الشركة توقفت من ضخ النفط عبر هذا الخط الممتد من حقول صافر في محافظة مأرب إلى الخزان العائم (صافر) في البحر الأحمر برأس عيسى بمحافظة الحديدة، منذ انقلاب مليشيا الحوثي واحتلالها مؤسسات الدولة في سبتمبر 2015م وبقيت فيه كميات النفط الخام التي تحفظ إنبوب الخط الرئيسي من التآكل والصدى.