مصرع 267 حوثيًا بنيران الجيش اليمني شمالي محافظة الضالع

الضالع : واس

قُتل وأصيب 267 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خلال المعارك المستمرة منذ خمسة أيام، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وذكر موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش اليمني اشتبكت مع المليشيا شمالي الضالع حيث أسفرت المواجهات عن مصرع 167 من عناصر المليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو إبراهيم علي قايد الأقرع، وأصيب العشرات علاوة على تدمير دبابة، وعدد من العربات التابعة لها.

وأضاف الموقع أن مليشيا الحوثي تدفع بمجاميع من الأفارقة الصوماليين للقتال في صفوفها، في عدة جبهات مستغلة أوضاعهم المعيشية والقانونية في الدخول إلى اليمن.