تيريزا ماي تواجه خطر استقالات كبار الوزراء في حكومتها

لندن ـ رويترز

أفادت صحيفة صنداي تايمز بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تواجه خطر استقالة كبار الوزراء من المؤيدين والمعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بناء على المسار الذي ستسلكه في الأيام المقبلة. وبحسب الصحفية لوح 6 وزراء على الأقل من المؤيدين للاتحاد الأوروبي بالاستقالة إذا اتجهت إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في حين سيستقيل الوزراء المؤيدون للخروج إذا دعمت اتحادا جمركيا مع الاتحاد الأوروبي أو سعت إلى تأجيل الخروج، بحسب رويترز.

وتدرس رئيسة الوزراء البريطانية إمكانية طرح اتفاق بريكست على التصويت للمرة الرابعة داخل مجلس العموم، بعد تزايد المخاطر باحتمال خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي “من دون اتفاق” في غضون أقل من أسبوعين.

وكان البرلمان البريطاني، قد رفض الجمعة الماضية، الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي، وصوت للرفض بأغلبية 344 مقابل 286 صوتا. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في العاشر من أبريل، لبحث مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك بعد رفض البرلمان البريطاني اتفاق الخروج للمرة الثالثة.

وأضاف توسك على تويتر: “على ضوء رفض اتفاق الانسحاب في مجلس العموم (البريطاني) قررت الدعوة لاجتماع للمجلس الأوروبي في 10 أبريل، لبحث الأمر”. وقال رئيس حزب المحافظين براندون ليويس لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “نعتقد أن أفضل طريقة لاحترام الاستفتاء هو تمرير الاتفاق”. ونوه بالدعم المتزايد للاتفاق رغم خسارة التصويت، وقال المتحدث باسم ماي: “على الأقلّ نحن نسير في الاتجاه الصحيح”. ويجتمع البرلمان، المقبل، لدراسة تغييرات مقترحة للاتفاق قد تضمن تمريره في الطرح الرابع، من بينها وجود ضمانات على علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.