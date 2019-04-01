انتخابات تركيا.. حزب “أردوغان” يتراجع ويخسر اسطنبول وأنقرة

البلاد : وكالات

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية التركية التي جرت الأحد خسارة حزب الرئيس رجب طيب أردوغان (العدالة والتنمية) رئاسة بلديات المحافظات الكبرى (اسطنبول، أنقرة، أزمير)، فيما حصد الحزب الأغلبية في عموم المحافظات.

وفاز مرشح حزب الشعب الجمهوري منصور يافاس برئاسة بلدية أنقرة بـ50.90% من الأصوات، مقابل 47.06% لمرشح العدالة والتنمية مهمت أوزهازكي.

وفي اسطنبول أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم (الاثنين) النتائج غير النهائية، موضحاً أن مرشح حزب الشعب الجمهوري لبلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حصل على 4 ملايين و159 ألفًا و650 صوتًا، مقابل 4 ملايين و131 ألفًا و761 صوتًا لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.

وحصل حزب العدالة والتنمية على مانسبته 44.42% من إجمالي أصوات الناخبين في عموم البلاد، فيما حصل حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) على 30.07%، وفاز العدالة والتنمية برئاسة 16 بلدية كبرى، مقابل 10 بلديات للشعب الجمهوري، وذلك بعد فرز أكثر من 99% من أصوات الناخبين.

وأقر أردوغان بتراجع حزبه في الانتخابات، وقال في خطاب أمام أنصاره في أنقرة: “اعتبارا من صباح الغد سنبدأ العمل على تحديد مكامن الضعف لدينا ومعالجتها.. وقال ”حتى إذا أهدر (ناخبونا) رئاسة البلدية، فقد أعطوا الأحياء لحزب العدالة والتنمية”.

وسجلت الانتخابات الحالية تراجعاً ملحوظاً لحزب أردوغان مقارنةً بانتخابات عام 2014، التي سيطر خلالها الحزب على رئاسة 18 بلدية بينهما أكبر محافظتين في البلاد (اسطنبول وأنقرة).