الجزائر.. النيابة تحقق مع رجال أعمال وتمنعهم من السفر

الجزائر : وكالات

أعلنت النيابة العامة بالجزائر، الإثنين، فتح تحقيقات “في قضايا فساد”، مؤكدة أن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع “مجموعة من الأشخاص” من مغادرة البلاد، دون أن يتم ذكر أسمائهم.

وقالت النيابة العامة الجزائرية في بيان لها: “تُعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة، وفي هذا الإطار أصدر السيد وكيل الجمهورية أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي”.

ووفقاً لما أورده تلفزيون النهار، فإن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر 7 من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

وحظرت السلطات الجزائرية إقلاع أو هبوط الطائرات الخاصة المسجلة في البلاد أو الخارجة في المطارات، حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، وسط أنباء عن قرب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.