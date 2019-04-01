الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

جدة : واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بمقر الإمارة في جدة ، اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية ، الذي تخلله استعراض لاستعدادات وخطط الجهات لشهر رمضان المقبل ، والتي ستكون جاهزة قبل الخامس عشر من شعبان القادم ، بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وفي بداية الاجتماع اطلع الأمير بدر بن سلطان ، على الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام التي يأتي في مقدمتها تركيب سور لحماية المصلين في سطح المسجد ، ويجري تنفيذه بطول 500 متر وارتفاع 323 سنتمترا ، وسيتم إنجازه قبل منتصف شعبان المقبل ، كما استعرضت اللجنة نسب الإنجاز في مشروعات التوسعة السعودية الثالثة.

وتخلل الاجتماع استعراض لجاهزية ساحات المسجد الحرام ، وكذلك جاهزية المطاف لاستيعاب 107 آلاف طائف في الساعة ، أيضاً 123 ألفاً في المسعى في الساعة الواحدة.

واستمعت اللجنة إلى شرحٍ عن خطة النقل في شهر رمضان ، والتي تستهدف نقل 45 مليون مصلٍ من وإلى المسجد الحرام للصلوات الخمس بواسطة الحافلات وفق خطة النقل الترددي ، حيث تم تأمين 2220 حافلة لهذا الغرض ، كما تم تهيئة مواقف على مداخل مكة المكرمة تستوعب 2,5 مليون مركبة ، كذلك تأمين محطات للحافلات داخل مكة المكرمة يبلغ عددها 6 محطات مخصصة للنقل الترددي .

واطلعت اللجنة على خطة لجنة السقاية والرفادة بالإمارة التي تستهدف توزيع 22 مليون وجبة إفطار وسحور في الحرم المكي ومساجد مكة وغيرها من المواقع ، كما قدّمت رئاسة الحرمين خطتها التي تتضمن جاهزية 210 أبواب بالحرم المكي ، و34 ألف سجادة ، و 25 ألف حافظة مياه ، و 10 آلاف عربة يدوية ، إضافة لنحو 4 آلاف معدة نظافة وشاشات توعية وترجمة للدروس والخطب بعدة لغات ، إلى جانب ترجمتها للصم ، كما جرى استعراض خطة تركيب اللوحات الإرشادية والتوعوية بالمسجد الحرام.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.