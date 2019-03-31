طلاب 24 دولة في مهرجان تراث الشعوب

جدة – واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اليوم فعاليات مهرجان “تراث الشعوب الثاني”، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب بمشاركة طلاب من 24 دولة، وذلك بمقر القرية الرياضية بالجامعة .

وتشتمل الفعاليات التي تستمر يومين العديد من البرامج والعروض الفلكلورية، ويهدف المهرجان في نسخته الثانية إلى تجسيد روح التواصل بين طلاب المنح وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة طلاب المنح.

ويضم المعرض أركانًا متنوعة تحتوي على مجموعة من العروض والفنون، والحرف اليدوية، والتقاليد التراثية والأزياء والأطعمة والصور الفوتوغرافية عن المعالم السياحية، إلى جانب مسابقة أجمل سلفي، ومسابقة أجمل سناب، ومسابقة الجناح المميز، ومسابقة أفضل فلكلور، ومسابقة أجمل خط .

وقدم معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الشكر الجزيل لسموه على رعايته للمهرجان الذي يمكن الطلاب من إبراز تراثهم وثقافاتهم المتعددة والتعريف ببلدانهم سياحياً وتاريخياً.