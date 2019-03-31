خادم الحرمين يلتقي رئيس مجلس الأمة بالجمهورية الجزائرية

تونس : واس

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم على هامش أعمال القمة العربية في تونس، معالي رئيس مجلس الأمة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، عن تمنياته بالأمن والاستقرار للجزائر ولكل ما فيه الخير للشعب الجزائري الشقيق.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن العلاقات بين البلدين الشقيقين .

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الجزائري، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رمطان العمامره، ورئيس الديوان عيسى بورقبه .