الدولية

المؤبد لـ30 مصريا بتهمة الانضمام لداعش

كتبه صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1440 هـ      31 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة ــ وكالات

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد والمشدد على 30 مصريا بتهمة الانضمام لتنظيم داعش.
وقررت المحكمة الحكم بالسجن المؤبد على 18 متهما، و8 متهمين بالمشدد 15 سنة، كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد 10 سنوات، بتهمة الانضمام للتنظيم الإرهابي.

وقضت المحكمة بوضع جميع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
وكان المتهمون قذ انضموا لتنظيم داعش وتلقوا تدريبات للقتال في سوريا وليبيا واتخذوا من منطقة عزبة محسن في الإسكندرية وكرا لهم لشن عمليات إرهابية في مصر.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم “داعش” الإرهابي، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وحيازة مفرقعات بغرض ارتكاب عمليات عنف وتخريب المباني والمنشآت العامة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بإمداد تنظيم داعش بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائه وارتكاب جرائم استهداف الكنائس.

صحيفة البلاد

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