التدريب التقني يعتمد الفصل الصيفي للمتدربين للعام الحالي

البلاد : متابعات

اعتمد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الفصل الصيفي للمتدربين للعام التدريبي 1439/1440هـ‍ بالكليات التقنية وفروعها ولبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس وذلك بهدف الاستثمار الأمثل لفترة الصيف والإسهام في تخريج المتوقع تخرجهم من المتدربين وإتاحة مقاعد بالكليات والفروع من اجل رفع الطاقة الاستيعابية ورفع نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة، وذلك للفصل الأول من العام التدريبي القادم.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أن البرنامج الزمني لتنفيذ التدريب الصيفي يبدأ بموعد التسجيل في تاريخ 7 / 9/ 1440 هـ وينتهي التسجيل في 16/ 9/ 1440 هـ، فيما ستكون البداية للتدريب في الفصل الصيفي بتاريخ 6/10/ 1440 هـ ويستمر لمدة 8 أسابيع حتى تاريخ 4 / 12 / 1440هـ، وستكون ساعات التدريب ضعف عدد ساعات الاتصال المعتمدة في الخطة التدريبية.

وأشار إلى أن ضوابط الفصل الصيفي قد عممت على جميع الكليات والفروع، حيث الحد الأعلى لتسجيل المقررات لا يتجاوز 10 ساعات معتمدة، وأنه أُتيح للمتدربين المتبقي لهم أقل من فصل تدريبي بتسجيل التدريب التعاوني خلال فترة الصيف، وقد أعطت الصلاحية لمجلس الكلية بتحديد المقررات الصيفية وعدد الشعب التدريبية، شريطة ألا يقل عدد المتدربين للشعبة الواحدة عن 16 متدربًا في أي مقرر، وأفاد الزهراني أن الكليات التقنية يمكنها تنفيذ الفصل الصيفي لمتدربيها والمتدربين الزائرين من الكليات الأخرى، وأن البوابة الإلكترونية للتسجيل ستكون متاحة وجاهزة قبل موعد بدء التسجيل.