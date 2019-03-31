إطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على أحد شوارع مكة

مكة المكرمة : البلاد

وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة على إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على أحد الشوارع الحيوية بالعاصمة المقدسة.

جاء ذلك تقديراً لدوره البارز – رحمه الله – في خدمة الوطن والأمة الإسلامية والعربية، وعرفاناً لما بذله من جهود خلال مسيرته الدبلوماسية والسياسية والإنسانية.

ويمتد شارع الأمير سعود الفيصل من الطريق الواصل من جنوب مخطط الشوقية إلى شمالها منتهياً بخط مكة – جدة السريع ماراً بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ .