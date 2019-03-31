المحليات

إطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على أحد شوارع مكة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time23 / رجب / 1440 هـ      31 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة على إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على أحد الشوارع الحيوية بالعاصمة المقدسة.

جاء ذلك تقديراً لدوره البارز – رحمه الله – في خدمة الوطن والأمة الإسلامية والعربية، وعرفاناً لما بذله من جهود خلال مسيرته الدبلوماسية والسياسية والإنسانية.

ويمتد شارع الأمير سعود الفيصل من الطريق الواصل من جنوب مخطط الشوقية إلى شمالها منتهياً بخط مكة – جدة السريع ماراً بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ .

ابراهيم عبد الغفار

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