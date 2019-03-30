500 مليار استثمارات و400 ألف وظيفة بالتعدين

الرياض – البلاد

بحث الملتقى السنوي الخامس “أرضنا.. الثروات الطبيعية في المملكة ورؤية مستقبلية”، الذي عقد في الرياض،الفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية.

وقال المهندس حسين العتيبي، رئيس هيئة المساحة البيولوجية: إن قطاع التعدين يستهدف جذب استثمارات أجنبية تقدر بـ500 مليار ريال خلال “رؤية 2030″، مشيرا إلى وجود شركات أجنبية صغيرة تعمل في هذا المجال خاصة في “النحاس”، لافتا إلى أن هذا القطاع رغم تاريخه الطويل في المملكة إلا أنه لا يزال مبتدئا.

وكشف رئيس الهيئة عن توفير 400 ألف وظيفة بنهاية 2030 ضمن استراتيجية شاملة ومحددة الأهداف لتطوير قطاع التعدين في السعودية ، مؤكدا أن الثروات المعدنية التي قدرت، تعادل تقريبا 1.3 تريليون دولار كتقييم مبدئي، ومع الجهود الاستكشافية في السعودية وبرامج الاستكشاف المسرعة ستتضح لنا الصورة خلال السنوات المقبلة، موضحا أنه بناء على الدراسات الأولية التي قامت بها الهيئة هذا الرقم يعد متواضعا جدا والأعمال القائمة تثبت أن الموجود أكبر من الحالي، والمعادن الموجودة والمثبتة حاليا هي الفوسفات، والحديد، والذهب، والنحاس، والزنك.

وحول استراتيجية قطاع التعدين في المملكة حسب “رؤية 2030″، أكد أن قطاع التعدين يعد العمود الثالث في دعم الاقتصاد الوطني بعد النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات، مشيرا إلى وجود مجموعة من الأحزمة الطبيعية لدينا تتمركز في المنطقة الوسطى من الدرع العربي وتمتد إلى الأجزاء الشمالية والغربية والشرقية، وهذه الأحزمة كدراسات أولية جميعها غنية بالذهب.