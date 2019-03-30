ماذا كان يستخدم المصرى القديم لصناعة الموسيقى

البلاد – نيفين عباس

عرف المصرى القديم بخبرته فى مجال الرياضة والعلوم والفن، وفى كثير من الجدران الفرعونية نجد رسومات منقوشة لآلات موسيقية مختلفة.

وفى هذا الصدد يتحدث كبير الأثاريين الأستاذ مجدى شاكر، لـ”البلاد” عن آلالات النفخ عند المصرى القديم. فى البداية، دلت الأبحاث التى أجريت على آلات النفخ للدولتين القديمة والوسطى، أن السلم الموسيقى الذى كان مستخدماً فى تلك الفترة كان سلماً خماسياً، خاليا من أنصاف النغمات، وما يؤكد ذلك، عدد ثقوب تلك الآلات التى كانت تتراوح ما بين واحد إلى أربعة ثقوب، وكذلك عدد أوتار الآلات الهارب التى كانت تتراوح فى الغالب ما بين 4-5 أوتار، وهى أوتار مطلقة تعزف بالنبر وليست بالعفق.

لقد كانت الألحان الموسيقية المصرية القديمة بسيطة ونطاقها الصـوتى محدود النغمات، تبعاً لطبيعة الآلات الموسيقية المستخدمة ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة فى عصر هاتيّن الدولتين، كآلالات الهارب، وآلة الكينارة، وآلالات الناى، كما كان عدد النغمات التى تصدرها تلك الآلات فى المعتاد لا تتعدى الخمسة نغمات، حيث تتراوح عدد أوتارهـا من أربعة إلى خمسة، ونادراً سبعة أوتار، وتصدر نغماتها عن طريق نبر الأوتار دون عفقها..

لذلك تميزت موسـيقى تلك الفترة بأن أصوات الآلات الموسيقية كانت ذات لون خافت، وقد انعـكس ذلك على طابع موسيـقى تلك الفترة، فتميزت بالهدوء والاعتدال، كما تميزت بالإيقاعات البطيئة وقد اتفق هذا اللون مع طابع الموسيقى الدينية وملائماً مع الطقوس الجنائزية التى تميزت بالخشوع والوقار،وقد أثرى ذلك الحياة الموسيقية في عصر الدولة الحديثة.

ولكى نتعرف على طبيعة المجتمع المصري القديم الذي احتضن الموسيقى والغناء والرقص كما احتضن غيرها من الفنون كالعمارة والنحت والنقش والرسم وصناعة الورق والصناعات الحرفية، ويرجع الفضل للدولة القديمة فى ظهور النقوش والرسوم الأولى التى نقلت للبشرية الحياة الموسيقية داخل المجتمع المصرى القديم عزفاً وغناءً، كما أوضحت تلك النقوش أشكال الآلات الموسيقية بفصائلها المختلفة (وترية ـ نفخ ـ إيقاعية) وأسلوب العزف عليها، وقد عكست تلك النقوش مدى المدنية والرقى التى وصلت إليها صناعة تلك الآلات منذ قرون سحيقة من الزمان.

ويزخر الأدب المصري القـديم بالكثير، مما يؤكد أهمية الموسيقى والغناء بالنسبة للإنسان المصري،وهناك مجموعة من الأقوال في الأدب المصري القديم تدلنا على مدى حب المصريين القدماء للموسيقى والغناء.

وعن الآلات المصرية القديمة :

1- آلة السستروم Sistrum

وهى آلة موسيقية تشبه الشخشيخة وكانت تستخدم فى بعض الطقوس؛ حيث كانت رمزا لها، وتصدر الصلاصل عند اهتزازها صوت موسيقى عن طريق حركة القضبـان البرونزية، ويضاف إليها أحيانا حلقات لزيادة النغم المنبعث من اهتزازها، ويرجع وجود هذه الالـة الموسيقية الى الدولة القديمة، ويمكن رؤيتها خلال التاريخ المصرى فى أيدى الكهنة والكاهنات، كما أن الملك نفسه كان يستخدمها، وكان مقبـض السستروم عبارة عن أسدين .

٢- آلة ” الكـــــنر” Kinnar

وقد وجدت آلة الكنارة المصرية القديمة طريقها إلى أوروبا أثناء غزو اليونان والرومان لمصر فى عصر الأسـرة الثلاثين، حيث انتقلت إلى بلاد الإغريق وعاشت عصـرها الذهبى هناك، وانتشر استخدامها تحت اسم الليـرا، وأصبحت أهــــــم الآلات الموسيقية فى حياة المجتمع اليونانى القديم، وقد تطورت تلك الآلة تطوراً كبيراً فى أوروبا حتى أصبح لها جذورها فى الحياة الموسيقية للمجتمعات الأوروبية، وقد انتشرت آلة الليرا فى حياة شعوب منطقة الجـنوب تحت اسم الطنبورة ، وكان يُصنع صنـــــدوقها الرنان من قرعة جافة أو ظهر سلحفاة، وكان لها دور رئيسى فى الموسيقى الشعبية لقبائل البجة والبشــاريين وغيرهم من سكان النوبة

٣- آلة الأرغول

آلة مصرية قديمة كان يستخدمها المصريين القدماء، و تعتبر هذه الآلة من الآلات الهوائية، أي يعزف عليها بواسطة النفخ بها لإصدار صوت جميل، يتم صنع هذه الآلة من نبات الغاب، يتكون الأرغول في الغالب من قصبتين مربوطتين واحدة بجانب الأخرى، القصبة الموجودة من اليمين تكون مثقوبة بستة ثقوب للتلحين بمقام معين، وأما القصبة الأخرى فهي من أجل استمرار اللحن وضبتهِ، لكل من القصبتين مبسم لإصدار الصوت.

٤- آلة الصنج ـ الجنك ( الهارب HARP ) وبالمصري القديم Bnt, Benet,Binet

آلة الصنج آلة وترية مصرية صميمة تعزف بالنبر،عرفها المصريون القدماء منذ عصر الدولة القديمة، وهى إحدى العناصر الأساسية في تشكيل الفرقة الموسيقية الفرعونية على مدى أكثر من خمسة آلاف عام ق.م. وقد انتقلت آلة الصنج من مصر إلى سائر الممالك القديمة.

كانت آلة الهارب في مصر القديمة موضع احترام الكهنة ورجال الدين لدورها الأساسي والفعال في مصاحبة الطقوس الدينية والجنائزية ، وقد مرت تلك الآلة بمراحل متعددة من التطور على مدى حكم الفراعنة لمصر شملت الشكل الخارجي ، وعدد الأوتار ، وأسلوب العزف عليها . كانت آلة الهارب بسيطة الشكل متوسطة الحجم منها ما يعزف وقوفاً ، ومنها ما يعزف جلوساً ، وقد ظهر من تلك الآلة أشكال متنوعة فى الحجم ، وأسلوب العزف عليها من أشهرها

الهارب الزاوي

وهو على شكل زاوية قائمة ويعزف وقوفاً، في حالة ما تكون الآلة كبيرة الحجم توضع على حامل أو منضدة عند العزف عليها.

الهارب المركبي

وهو مقوس على شكل مركب، ويعزف على الكتف وقوفا وقد ظهر هذا النوع في الدولة القديمة منذ الأسرة الرابعة في عصر ما عُرف بعصر بناة الأهرام .

الهارب المقوس المنحنى

وهو على شكل جاروف، ويعزف جلوساً بالجثو على الركبة، واشتهرت فى مدن القناة تحت اسم السمسمية ، وانتشر استخدامها كآلة مصاحبة للغناء والرقص عند السكان.