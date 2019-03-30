دراسة تظهر وجود علاقة بين الدورة الشهرية والخرف

البلاد : ولاء بارحيم
توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء اللائي يبدأن الدورة الشهرية في عمر متأخر، أو يتعرضن لانقطاع الطمث المبكر، يزيد لديهن خطر الإصابة بالخرف.
ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، شارك في إتمام الدراسة أكثر من 6 آلاف امرأة ، من خلال خضعهن لفحوصات طبية
و تعبئة استبيانات تتعلق بأول دورة حيض لهن ، وإذا كن مررن بمرحلة انقطاع الطمث ، او خضعن لاستئصال الرحم أو جزء منه .
واسفرت نتائج الدراسة على أن النساء اللائي بدأن دورة الحيض الأولى بعمر 16 عاماً
أو اكثر كن عرضة للإصابة بالخرف بـ 23% أكثر من اللواتي بدأن دورة الحيض في سن 13 عاماً أو أقل .
وبالنظر إلى مجموع سنوات الإنجاب، ، كانت النساء اللائي تقل سنوات الإنجاب
لديهن عن 34 سنة، أكثر عرضة بنسبة 20% للإصابة بالخرف .
كذلك وجد فريق الدراسة ، أن النساء اللائي دخلن مرحلة انقطاع الطمث بعمر 47عاماً ، كن أكثر عرضة بنسبة 19%
للإصابة بالخرف ، من اللائي تعرضن له بعد سن 47عاماً
إضافة إلى ذلك ، كانت النساء اللواتي خضعن لعملية استئصال الرحم أكثر عرضة بنسبة 8%
لخطر الإصابة بالخرف مقارنة بمن لم يخضعن لهذا الإجراء.
وتقول باولا جيلزانز دكتورة و عالمة في قسم الأبحاث في كايزر بيرمينتي : “من الضروري دراسة عوامل الخطر
التي تصيب النساء ، لأنها قادرة على أن تقودنا إلى نقاط تدخل محتملة ” .