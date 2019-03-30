دراسة تظهر وجود علاقة بين الدورة الشهرية والخرف

البلاد : ولاء بارحيم

توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء اللائي يبدأن الدورة الشهرية في عمر متأخر، أو يتعرضن لانقطاع الطمث المبكر، يزيد لديهن خطر الإصابة بالخرف.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، شارك في إتمام الدراسة أكثر من 6 آلاف امرأة ، من خلال خضعهن لفحوصات طبية

و تعبئة استبيانات تتعلق بأول دورة حيض لهن ، وإذا كن مررن بمرحلة انقطاع الطمث ، او خضعن لاستئصال الرحم أو جزء منه .

واسفرت نتائج الدراسة على أن النساء اللائي بدأن دورة الحيض الأولى بعمر 16 عاماً

أو اكثر كن عرضة للإصابة بالخرف بـ 23% أكثر من اللواتي بدأن دورة الحيض في سن 13 عاماً أو أقل .

وبالنظر إلى مجموع سنوات الإنجاب، ، كانت النساء اللائي تقل سنوات الإنجاب

لديهن عن 34 سنة، أكثر عرضة بنسبة 20% للإصابة بالخرف .

كذلك وجد فريق الدراسة ، أن النساء اللائي دخلن مرحلة انقطاع الطمث بعمر 47عاماً ، كن أكثر عرضة بنسبة 19%

للإصابة بالخرف ، من اللائي تعرضن له بعد سن 47عاماً

إضافة إلى ذلك ، كانت النساء اللواتي خضعن لعملية استئصال الرحم أكثر عرضة بنسبة 8%

لخطر الإصابة بالخرف مقارنة بمن لم يخضعن لهذا الإجراء.

وتقول باولا جيلزانز دكتورة و عالمة في قسم الأبحاث في كايزر بيرمينتي : “من الضروري دراسة عوامل الخطر

التي تصيب النساء ، لأنها قادرة على أن تقودنا إلى نقاط تدخل محتملة ” .