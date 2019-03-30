بحضور وزير الإعلام.. الوفد الإعلامي السعودي يلتقي رؤساء ومديري تحرير الصحف ووسائل الإعلام وكتاب الرأي التونسيين

تونس : واس

على هامش الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى الجمهورية التونسية ، وبحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي ، التقى أعضاء الوفد الإعلامي السعودي المرافق لتغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين اليوم ، رؤساء التحرير والإعلاميين والمثقفين التونسيين ، وذلك بقاعة قرطاج في فندق قولدن توليب قمرت بالعاصمة تونس.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة وقدرات الشباب في خدمة الإعلام بمختلف منصاته لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية التعاون الإعلامي بما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة وتونس، وتنسيق العمل الإعلامي بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا العالم العربي.

وفي ختام اللقاء فتح باب النقاش والمداخلات بين الجانبين لخدمة العمل الإعلامي المشترك بين البلدين الشقيقين.