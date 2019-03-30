اليمن.. عمليات نوعية للشرعية تقتل وتأسر عشرات الحوثيين بحجة

البلاد : متابعات

نفذت قوات الجيش الوطني، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليات نوعية في عزلة بني حسن في محافظة حجة، قامت خلالها بأسر عشرات من الميليشيا الحوثية المسلحة.

ووفقا لـ”العربية” فقد سقط عدد كبير من القيادات الحوثية ما بين قتيل وجريح، وتم ضبط عدد من المعدات العسكرية والتأكد من مقتل أحد القياديين الحوثيين وهو مهدي عبدالله المؤيد.

ونشر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في اليمن مقطع فيديو على موقع “يوتيوب” يُظهر أسلحة سيطر عليها الجيش الوطني عقب معركة مع ميليشيا الحوثي في المنطقة.

إلى ذلك، أظهرت فيديوهات العمليات النوعية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تم خلالها استهداف مواقع للميليشيات الحوثية.

وأطلقت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، الخميس، عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية عبس غرب محافظة حجة، من قبضة ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

وتمكن الجيش، خلال الساعات الأولى للعملية، من تحرير مساحات واسعة بأولى مناطق مديرية عبس المحاذية لمديرية حيران من الجنوب، وأبرزها قرى الطواهر والأباكرة والخادمة وبني الأكوع، وصولاً إلى قرية بني كديش.