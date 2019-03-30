القصبي يبحث الاستثمارات المشتركة مع وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي

تونس : واس

التقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم معالي وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري في العاصمة تونس ، وذلك ضمن الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لجمهورية تونس الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها في عدد من المجالات والاستفادة من جميع الفرص والمزايا المتوفرة لإقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص، وتذليل العقبات كافة التي تعترض إقامة المشاريع التجارية والصناعية المستقبلية.