نائب وزير الدفاع يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي التصدي لممارسات إيران

البلاد : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، أمس ، معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي بسمو نائب وزير الدفاع بمناسبة زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، مهنئاً لسموه على منصبه الجديد، مشيراً إلى تطلعه للعمل من أجل تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية.

وعقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً تم خلاله استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما فيها استعراض الجهود والمبادرات تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة ومنها ضرورة التصدي لممارسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، وأهمية تطبيق اتفاق السويد حول اليمن، ودور المملكة الداعم لتقدم العملية السياسية في اليمن، والدعم السعودي للجهود الأممية في هذا الشأن.