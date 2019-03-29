“البيئة” تدعو 71 متقدم ومتقدّمة على وظائفها لمطابقة بياناتهم النهائية

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة على موقعها الإلكتروني، أسماء المتقدمين والمتقدمات على وظائفها المعلنة سابقاً بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440هـ، والذين بلغ عددهم (71) متقدّم ومتقدّمة.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم، مراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية، مصطحبين معهم الوثائق التالية: الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافة إلى إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، وذلك بدءاً من يوم 24 رجب وحتى 28 رجب 1440هـ.

وأكدت الوزارة أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح للوظيفة، وإنما لمراجعة صحة البيانات التي سجلها المتقدمون والمتقدمات على برنامج “جدارة”، ومطابقتها مع ما لديهم من وثائق أصلية، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني لاحقاً.

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار أصول الوثائق مستوفيةً جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، مؤكدة أنه لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، مفيدةً في الوقت نفسه أن عدم مراجعة المتقدم خلال فترة المطابقة يعدُّ عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

ودعت الوزارة المتقدمين والمتقدمات إلى الاطلاع على أسمائهم، من خلال الرابط التالي: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/SharedServicesAgency/Pages/mewajobs.aspx .