استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

بكين : واس

استأنف مسؤولون من الولايات المتحدة والصين في بكين اليوم، مفاوضات تجارية بهدف إنهاء النزاع التجاري بين البلدين، المستمر منذ أشهر.

ورحب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، بالممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوشن، في دار ضيافة حكومي بالعاصمة بكين، وذلك خلال اليوم الثاني والأخير من المحادثات بين الجانبين. ومن المقرر أن يتوجه ليو، إلى واشنطن الأسبوع المقبل،في ظل استمرار المحادثات بين كبار المسؤولين في البلدين،بشأن قضايا مثل حماية الملكية الفكرية، وحجم الواردات، ومخصصات الدعم الحكومي، والنقل القسري للتكنولوجيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينج، أن الفريقين “لن يدخرا جهدًا” في مواصلة المفاوضات، التي تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية، المستمرة منذ عدة أشهر.