وزير الحرس الوطني يقلد ضباطا وأفرادا نوطي الشرف والمعركة

الرياض -واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لأبنائهم منسوبي لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي الذين شاركوا زملاءهم في مهمة الدفاع عن الوطن في الحدود الجنوبية بمنطقة نجران.

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية أمس لمقر اللواء بخشم العان وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في عمليتي “عاصفة الحزم وإعادة الأمل”.

واستمع سموه إلى إيجاز عن مهام وواجبات اللواء خلال الفترة التي تشرف فيها بالدفاع عن حدود الوطن الغالية ثم استقل سموه عربة مكشوفة استعرض فيها وحدات اللواء وتشيكلاته المختلفة.

بعد ذلك بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى قائد اللواء، اللواء الركن محمد بن فوزان العتيبي، كلمة رحب فيها بسمو الأمير عبدالله بن بندر مشيراً إلى أن منسوبي اللواء كان لهم شرف المشاركة مع زملائهم في مهمة الدفاع عن هذا الوطن الغالي وأنهم في أتم الجاهزية والاستعداد للعودة والدفاع عن الدين ثم الملك والوطن .

وقلد سموه عدداً من ضباط وأفراد اللواء نوطي الشرف والمعركة نظير ماقدموه من تضحيات للذود عن حياض الوطن ومقدساته ومقدراته.