سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 8788.84 نقطة

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 22.51 نقطة ليقفل عند مستوى 8788.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 123 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 110 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخبير ريت, سويكورب وابل ريت, الأهلية, المصافي, وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكيميائية, البحر الأحمر, الخليجية العامة, وفرة, وساب للتكافل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و 3.38% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, الإنماء، سابك, زين السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الإنماء, كيان السعودية، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 58.21 نقطة ليقفل عند مستوى 3708.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 138 ألف سهم تقاسمتها 205 صفقات.