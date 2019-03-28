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الملك سلمان يرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

خادم الحرمين يغادر إلى تونس وينيب ولي العهد لإدارة شؤون البلاد

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time20 / رجب / 1440 هـ      28 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – اليوم (الخميس) إلى تونس في زيارة رسمية، تلبية للدعوة الموجهة من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وذكر الديوان الملكي في بيان له أنه سيتم خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن خادم الحرمين سيرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثلاثين التي ستعقد في تونس الأحد القادم.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة.

ابراهيم عبد الغفار

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