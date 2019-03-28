الجيش الليبي: لن نسمح بحزب الله آخر في البلاد

طرابلس ــ وكالات

شدد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري على ان بلاده تواجه مؤامرة كبرى. وقال المسماري في كلمة ألقاها خلال مؤتمر شرق البلاد، أن الحرب على الإرهاب لن تنتهي بأي حوار كان إلا حوار البندقية، بحسب تعبيره. ودعا المسماري إلى تفعيل دور وزارة العدل لمحاسبة دول كقطر وتركيا، لجهة وجود دلائل واضحة على كل ما فعلته تلك الدول وأيضا قادة بعض الجماعات الإرهابية.

وأكد أن الشعب الليبي لن يرضى بأن يكون هناك جسم يحمل السلاح في الشارع الليبي مثل حزب الله في لبنان. وتابع: “هناك صراع دولي وتقاطع مصالح اليوم في ليبيا والجنوب كان ضمن المستهدفين بأن يتم اقتطاعه من ليبيا لتوفير القمح والنفط والغاز لصالح إحدى الدول”.