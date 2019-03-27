طريقة عمل كيكة الحليب والكراميل التركية (تريليتشا)

خاص البلاد – نيفين عباس
نقدم لكم الطريقة الأصلية لعمل كيكة الحليب والكراميل التركية التى أثارت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعى وحظت بشهرة واسعة بالفترة الأخيرة بمقادير وطريقة عمل سهلة وسريعة لا تتطلب جهداً فى إعدادها
المقادير اللازمة لعمل كيك الحليب والكراميل التركى (تريليتشا)
للكيك
5 حبات من البيض الطازج
1 كوب من السكر
2 ملعقة صغيرة من الفانيليا
1 ونصف كوب من الطحين
2 ملعقة صغيرة من البيكينج بودر
للكريمة
كوب ونصف كريمة خفق
نصف كوب سكر بودرة
لصوص الحليب
2 كوب من الحليب
نصف كوب من كريمة الخفق
1 ملعقة ونصف كبيرة من السكر
لصوص الكراميل
كوب من السكر
نصف كوب من الكريمة
ربع كوب من الماء
طريقة عمل كيك الحليب والكراميل التركى (تريليتشا)
للكيك
يخفق البيض مع إضافة السكر له بالتدريج
تضاف الفانيليا لخليط البيض مع إستمرار الخفق
يضاف البيكينج بودر مع الطحين
ثم يضاف خليط الطحين لخليط البيض بالتدريج
نحضر صينية مدهونة زيت ومرشوشة بالطحين
ثم يضاف خليط الكيك لها
تخبز فى الفرن على درجة حرارة 170 لمدة نصف ساعة
ثم تخرج وتترك لتبرد بعد تمام النضج
نبدأ فى عمل صوص الكراميل
يوضع السكر مع الماء على النار
يترك حتى يتكرمل
ثم تضاف له الكريمة مع التقليب بحرص
يترك حتى يغلى ويصبح سلس
ثم يرفع من على النار ويترك جانباً ليبرد
نبدأ فى تحضير صوص الحليب
يضاف الحليب والسكر للكريمة
يقلب جيداً حتى تتجانس المكونات
ثم تسقى الكيكة بالخليط
تخفق الكريمة مع السكر البودرة
ثم يغطى وجه الكيكة بالكريمة
ثم بالكراميل
تزين بخطوط من الكريمة
وتقدم الكيكة